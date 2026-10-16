Все модели серии будут оснащены основной камерой с разрешением 200 мегапикселей на базе сенсора HP5. Старшая версия Ace 7 Pro дополнительно получит 50-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением 3,5×.
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