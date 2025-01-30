Препарат нового поколения для борьбы с раком разработали нижегородские ученые

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января, ФедералПресс. Исследования нижегородских ученых, проведенные на раковых клетках человека и мышах, показали перспективность применения нового противоопухолевого агента на основе хлорофилла при лечении плоскоклеточного рака кожи.
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