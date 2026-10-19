Овечка, которая не боялась слушать В долине за Синими холмами жило большое стадо овец. По утрам оно уходило на луг, где росли сочные травы и белые ромашки, а вечером возвращалось к загону возле дома пастуха Матвея.
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