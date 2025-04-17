Диетолог Чуракина раскрыла, сколько граммов кулича можно съесть на Пасху

Взрослым людям рекомендуется съедать не более 80—100 г творожной пасхи, а кулича — 120—150 г в день, рассказала в беседе с RT врач — диетолог-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
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