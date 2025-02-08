Исследование: беременные женщины сталкиваются с задержками в диагностике рака  

Новое исследование, проведенное Университетом Суррея и опубликованное в British Journal of General Practice, показало, что беременные женщины могут столкнуться с задержками в диагностике рака из-за ошибочного восприятия симптомов как нормальных изменений.
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