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Исследование: беременные женщины сталкиваются с задержками в диагностике рака  

Новое исследование, проведенное Университетом Суррея и опубликованное в British Journal of General Practice, показало, что беременные женщины могут столкнуться с задержками в диагностике рака из-за ошибочного восприятия симптомов как нормальных изменений.

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