Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признает, что преимущества ИИ могут не получить широкого распространения

В новом эссе в своем личном блоге генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания открыта для «бюджета на вычисления», наряду с другими «странно звучащими» идеями, чтобы «позволить каждому на Земле использовать много ИИ» и обеспечить широкое распространение преимуществ технологии.