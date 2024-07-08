Итоги парламентских выборов во Франции: правые проиграли левым

ПАРИЖ (ИА Реалист). Во Франции подвели итоги досрочных парламентских выборов. Согласно полученным результатам, во втором туре наибольшее количество мест (148) в парламенте получил альянс Ensemble («Вместе за республику») Эммануэля Макрона.
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