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Итоги парламентских выборов во Франции: правые проиграли левым

Итоги парламентских выборов во Франции: правые проиграли левым

ПАРИЖ (ИА Реалист). Во Франции подвели итоги досрочных парламентских выборов. Согласно полученным результатам, во втором туре наибольшее количество мест (148) в парламенте получил альянс Ensemble («Вместе за республику») Эммануэля Макрона.

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