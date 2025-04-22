Мадридский "Реал" признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus

Мадридский "Реал" признан лучшей командой 2024 года на премии Laureus. На церемонии в Мадриде команда под руководством Карло Анчелотти отметилась победами в Лиге чемпионов и других турнирах, отдав дань памяти Папе Римскому минутой молчания.
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