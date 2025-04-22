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Мадридский "Реал" признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus

Мадридский "Реал" признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus

Мадридский "Реал" признан лучшей командой 2024 года на премии Laureus. На церемонии в Мадриде команда под руководством Карло Анчелотти отметилась победами в Лиге чемпионов и других турнирах, отдав дань памяти Папе Римскому минутой молчания.

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