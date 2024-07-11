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Матвиенко: Идеи участников форума БРИКС доведут до лидеров стран

Матвиенко: Идеи участников форума БРИКС доведут до лидеров стран

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что все идеи участников Х Парламентского форума стран БРИКС будут обязательно доведены до глав государств, сообщает РЕН ТВ.

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