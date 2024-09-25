От морщин и для глубокого увлажнения кожи: домашняя сыворотка с алоэ и витамином С

Алоэ один из моих любимых компонентов в любой косметике – как покупной, так и домашней. Я очень люблю его за его универсальность и способность эффективно работать на увлажнение кожи, которое так необходимо коже зрелой и сухой.
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