Mash: замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»

Стало известно, где мог жить арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов.Тимур Иванов, которого 23 апреля задержали на рабочем месте, возможно, жил в особняке из романа «Мастер и Маргарина» в Чистом переулек в Москве.
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