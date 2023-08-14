Как сообщают «Известия», в Минпромторге выступили против проекта закона депутатов, в соответствии с которым предлагалось обязать торговые сети и магазины обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры — 1 литр или 1 килограмм.
«Известия»: Минпромторг не поддержал указание цен на товары за килограмм и литр
Комментарии
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Г
Галина
Да где же минпромторг согласится! Это же миллионы в кармане- так дурить народ! Их детский лепет по поводу кофе- никакой критики не выдерживает: А что,когда целый народ не обманывали( это не при этом промторге),и молоко было в бутылках 1 литр, сахар,крупа были расфосованы по 1 кг,то по мнению минторга кофе тоже килограммами продавали? Господи! Да когда же они все нажрутся уже до такой степени,чтобы их вывернуло этими миллионами!
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