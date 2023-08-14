«Известия»: Минпромторг не поддержал указание цен на товары за килограмм и литр

Г

Галина

Да где же минпромторг согласится! Это же миллионы в кармане- так дурить народ! Их детский лепет по поводу кофе- никакой критики не выдерживает: А что,когда целый народ не обманывали( это не при этом промторге),и молоко было в бутылках 1 литр, сахар,крупа были расфосованы по 1 кг,то по мнению минторга кофе тоже килограммами продавали? Господи! Да когда же они все нажрутся уже до такой степени,чтобы их вывернуло этими миллионами!