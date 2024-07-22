Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Семья осудила девушку за то, что она не уступила место первого класса брату

Семья осудила девушку за то, что она не уступила место первого класса брату

Кто бы не хотел получить бесплатный перелет первым классом? Да практически все! Однако, чтобы его получить, нужно быть или очень везучим, или на хорошем счету у авиокомпании, как, например, автор нашей истории.

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