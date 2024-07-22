Семья осудила девушку за то, что она не уступила место первого класса брату

Кто бы не хотел получить бесплатный перелет первым классом? Да практически все! Однако, чтобы его получить, нужно быть или очень везучим, или на хорошем счету у авиокомпании, как, например, автор нашей истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии