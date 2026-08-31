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10 лет в поисках идеального кадра: фотограф объехал весь мир

10 лет в поисках идеального кадра: фотограф объехал весь мир

Бельгийский мастер светописи Паскаль Маннэртс посвятил целое десятилетие странствиям по Земле. Вооружившись камерой, он стремился не просто зафиксировать виды, а проникнуть в самую суть местных культур, с которыми сталкивался.

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