Боец Ювелир: ВСУ у Артемовска дымовыми снарядами мешают работе минометчиков

Украинские войска пытаются противостоять наступлению российских минометных расчетов на артемовском участке передовой в Донбассе с помощью дымовых снарядов, информирует РИА Новости, ссылаясь на командира подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным «Ювелир».
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