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Эксперт назвал самый эффективный вид тренировок для похудения

Эксперт назвал самый эффективный вид тренировок для похудения

Такая активность уменьшает окружность талии Согласно методическим рекомендациям Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, выбор типа физической активности напрямую зависит от цели, пишет РИА Новости.

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