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Пункт-А

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Астраханцы собрали деньги на автомобиль для бойцов СВО

Астраханцы собрали деньги на автомобиль для бойцов СВО

УАЗ приобрели исключительно на пожертвования жителей Володарского района. Машину уже перегнали на границу с Ростовской областью, затем после прохождения всех необходимых процедур она отправиться прямиком на передовую, где ее ждут астраханские бойцы СВО.

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