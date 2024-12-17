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Сенатор Косачев: Убийцы генерала Кириллова будут наказаны

Сенатор Косачев: Убийцы генерала Кириллова будут наказаны

Член Совфеда Константин Косачев прокомментировал подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве.

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Комментарии
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sasha50let
Из-за недостатка мер противодействия террористической деятельности СБУ гибнут российские военные в пределах российского государства. Почти три года идёт война с киевским нацистским режимом, а необходимых мер противодействия терроризму нацистов не предпринимается. Они освоили методику террора израильских и западных спецслужб. А у российских чиновников всё говорильня и говорильня, всё шоу и шоу. Когда же кончатся красные  чернила ?! Ну нельзя при такой войне вести такую расслабленную политику ?! Это проявление халатности и безответственности.
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