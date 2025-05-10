Россия и Украина должны работать над завершением украинского конфликта. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет ТАСС.
Трамп обратился к России и Украине с призывом
Комментарии
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Андрей
Россия обращается к миротворцу Трампу, прекратите поставки оружия Украине и война завершится быстро!!))
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12 час.
Геннадий Загуменов
это трамповские военнослужащие? и пусть гибнут потому что не фиг 😁
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11 час.
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