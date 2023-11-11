Росгидромет пообещал Москве теплые выходные с дождем в воскресенье

Осень в Москве продолжает бить рекорды и, возможно, станет самой теплой в истории метеонаблюдений. Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился со «Звездой» прогнозом на выходные дни 11-12 ноября и начало предстоящей недели.