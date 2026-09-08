Стало известно, как проходит переезд в новые дома по реновации на севере Москвы

Программа обновления жилого фонда в Москве продолжает набирать темп. С начала этого года москвичи успели попрощаться со 166 старыми домами, сменив их на комфортные современные квартиры.
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