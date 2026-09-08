Тень прецедента над романо-германским правом: что изменилось после 4 сентября 2026 года

В статье разбираем, есть ли в России прецедентное право — и что меняет ФКЗ № 3‑ФКЗ от 04.08.2026. Показываем, как слово «руководящие» в законе фактически усиливает роль разъяснений Верховного Суда, вспоминаем советский опыт, оцениваем риски и объясняем, почему российская система движется к особой «квазипрецедентной» модели — без отказа от континентальных традиций.