СарматМобиль с пикетом на фоне атакованных зданий в Казани. Чем дольше СМИ будут замалчивать тезисы Национально-освободительного движения и СарматМобили, тем катастрофичнее будут последствия и чаще атаки.
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СарматМобиль с пикетом на фоне атакованных зданий в Казани. Чем дольше СМИ будут замалчивать тезисы Национально-освободительного движения и СарматМобили, тем катастрофичнее будут последствия и чаще атаки.
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