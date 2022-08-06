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Опорник сборной Израиля Карцев прошел медосмотр для «Динамо» («РБ-Спорт»)

Опорный хавбек «Маккаби» из Нетаньи Эден Карцев близок к переходу в «Динамо». 22-летний игрок сборной Израиля прошел медосмотр для бело-голубых, сообщает «РБ-Спорт».

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