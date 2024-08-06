Артиллеристы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящей в состав группировки "Север", нанесли удары по укреплениям, позициям и личному составу вооруженных сил Украины в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии