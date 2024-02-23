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Закон, порядок, государство

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На Сахалине в честь Дня Защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

На Сахалине в честь Дня Защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

В мероприятии поучаствовали, представители командования армейского корпуса Восточного военного округа, правительства Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска, а также многие другие.

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