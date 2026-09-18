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Игрок «Крыльев» — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «Нашего футболиста опубликовали в соцсетях чужой команды»

Игрок «Крыльев» — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «Нашего футболиста опубликовали в соцсетях чужой команды»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о сорвавшемся трансфере Ивана Олейникова из самарской команды в казанский «Рубин».

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