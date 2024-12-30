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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент о будущем Помазуна в ЦСКА: «Будет хорошее предложение – уйдет. Пока он тренируется индивидуально»

В этом сезоне 28-летний голкипер не провел ни одного матча, ранее он выступал 4 года на правах аренды в «Урале».

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