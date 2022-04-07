Минстрой изменит принципы ценообразования в строительстве

В связи с продолжающимся ростом цен на строительные ресурсы, а также с необходимостью отказа от импортных материалов, оборудования и проводимой политикой импортозамещения, Минстроем России подготовлены следующие изменения в системе ценообразования.
В связи с продолжающимся ростом цен на строительные ресурсы, а также с необходимостью отказа от импортных материалов, оборудования и проводимой политикой импортозамещения, Минстроем России подготовлены следующие изменения в системе ценообразования.
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