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Минстрой изменит принципы ценообразования в строительстве

В связи с продолжающимся ростом цен на строительные ресурсы, а также с необходимостью отказа от импортных материалов, оборудования и проводимой политикой импортозамещения, Минстроем России подготовлены следующие изменения в системе ценообразования.

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