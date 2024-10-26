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Особенная речь Белоусова: Про ЧВК "Вагнер" не забыли?

Особенная речь Белоусова: Про ЧВК "Вагнер" не забыли?

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Белоруссии.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;А остальное само приложится!&quot; Вот ЭТО и есть наша основная беда... В каждом подобном случае на ЭТО и надеемся...
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16 час.
Михалыч
США и Мелкобритания не оставляют нам другого пути, как их полного истребления. И нашим чинушам и олигархам нужно подумать заранее о своих зарубежных детишках, чтобы не сдерживать нашего удара.
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6 час.
М
Мария
Если бы только детишки! Только в одном Лондоне 300 тыс! элитных квартир, особняков скупили граждане России. Собственно, основная масса депутатов, членов правительства для того и делали карьеру, чтобы купить жильё и поселиться там. И что, они будут лупить по своим владениям, семьям, там живущим? Это проблема.
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5 час.

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