Особенная речь Белоусова: Про ЧВК "Вагнер" не забыли?

Bogdan Stupin "А остальное само приложится!" Вот ЭТО и есть наша основная беда... В каждом подобном случае на ЭТО и надеемся...

Михалыч США и Мелкобритания не оставляют нам другого пути, как их полного истребления. И нашим чинушам и олигархам нужно подумать заранее о своих зарубежных детишках, чтобы не сдерживать нашего удара.