428 признаний в любви городу на Полярном круге

Серия видеороликов от Медиацентра «Салехард» посвящена очередной годовщине города на Полярном круге. Если тебя переполняют чувства к родному Салехарду и ты хочешь поделиться с земляками своими эмоциями, звони по телефону в Редакции: 3-73-32.