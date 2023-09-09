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428 признаний в любви городу на Полярном круге

428 признаний в любви городу на Полярном круге

Серия видеороликов от Медиацентра «Салехард» посвящена очередной годовщине города на Полярном круге. Если  тебя переполняют чувства к родному Салехарду и ты хочешь поделиться с земляками своими эмоциями, звони по телефону в Редакции: 3-73-32.

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