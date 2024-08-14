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Петербургский дневник

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Бурматов: проект о запрете калечащих операций животным отправили на доработку

Многие клиники предлагают людям то, что предлагать ни в коем случае нельзя Законопроект о запрете калечащих операций животным, который был внесен Мосгордумой, был отправлен на доработку инициатору, комитет Государственной думы по экологии ждет его перевнесения, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

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