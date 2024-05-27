В Адлерском районе состоялся сход жителей ТОС "Голубые Дали" В рамках выполнения мероприятий Паспорта ТОС, выполнены работы по замене лавочек и урн по ул.
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В Адлерском районе состоялся сход жителей ТОС "Голубые Дали" В рамках выполнения мероприятий Паспорта ТОС, выполнены работы по замене лавочек и урн по ул.