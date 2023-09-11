Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.
Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.
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