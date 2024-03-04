Прокуратура Нидерландов о Промесе: «Следует узнать у властей Дубая, находится ли он под домашним арестом. Заявлений о возможной экстрадиции не делаем»

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.