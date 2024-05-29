Илан Шор: Молдавия является захваченным государством с прозападным режимом

Илан Шор. / Максим Блинов /РИА Новости На полках российских торговых сетей в скором времени появится больше товаров с примечанием "Сделано в Молдове".
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