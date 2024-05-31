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Белоусов: ВС РФ отразили массированный удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Белоусов: ВС РФ отразили массированный удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Global Look Press/Defense Ministry/Keystone Press Agency Российские военные в ночь на 29 мая отразили массированный удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, заявил 31 мая в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате министр обороны России Андрей Белоусов.

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