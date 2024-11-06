"Это — мой земля, твой — метр на кладбище": Азербайджанец взял власть в русском посёлке

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Модест
Никто не даст вам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой... Обрзевшего азера конечно могут приструнить, но система останется, поскольку кормит ораву чиновников, которых никто не контролирует. Ну может пожурят кого-то для виду.
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