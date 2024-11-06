"Это — мой земля, твой — метр на кладбище": Азербайджанец взял власть в русском посёлке

Он кидался на сбившихся в кучку сельчан, брызгая слюной. Не смущал даже корреспондент с микрофоном и камерой: - Это - мой земля! Твой - метр на кладбище! - Вы как разговариваете с женщиной? Метр на кладбище? - переспрашивал журналист.