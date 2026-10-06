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Невеста

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Домашние обязанности супругов: почему большая зарплата не освобождает от участия в быту

Когда речь заходит о распределении ролей в семье, почему-то сразу всплывает старая схема: мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага.

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