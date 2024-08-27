Бывший первый зампрокурора Омской области (и зять экс-мэра Омска Виктора Шрейдера) Александр Лоренц назначен врио замгубернатора Белгородской области.
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Бывший первый зампрокурора Омской области (и зять экс-мэра Омска Виктора Шрейдера) Александр Лоренц назначен врио замгубернатора Белгородской области.