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Царьград

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Оперативный штаб: в Якутии за сутки потушили два крупных пожара

Оперативный штаб: в Якутии за сутки потушили два крупных пожара

В Якутии ликвидированы два крупных пожара, охватившие свыше 1,8 тыс. га. Оперативный штаб сообщил, что продолжается тушение 20 пожаров на площади 50 235 га.

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