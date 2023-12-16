Запреты и традиции в праздник святого Иоанна и народный Безмолвник 16 декабря Алёна Юрьева16 декабря в православном календаре отмечается праздник святого Иоанна Молчальника, известного также как Безмолвник.
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