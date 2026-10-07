«Совсем обнаглели»: блогер из Дагестана поставил на место мигрантов-провокаторов, объявивших Россию «своей землёй»

Мигранты из Средней Азии решили спровоцировать пожилую россиянку вопросами о приезжих и обещаниями пошуметь в ее дворе.
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