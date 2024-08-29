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Макаревич* оправдал вторжение ВСУ в Курскую область и получил жёсткую "ответку": "Поганец!"

Макаревич* оправдал вторжение ВСУ в Курскую область и получил жёсткую "ответку": "Поганец!"

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Имеющий израильский паспорт певец Андрей Макаревич* попытался оправдать вторжение ВСУ на территорию Курской области.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Пидер Машины времени. Старый вонючий жидёнок.
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1 д.
ИИ
Иван Иваныч
&quot;Чего ж так Россия им покоя не даёт?&quot;- так всё, что они когда-либо имели или имеют связано с их жизнью в России, всю славу, все материальные блага они получили благодаря РФ и только в России. Зазвездились, решили жить &quot;цивилизованно&quot; в странах с ЛГБТ. Уехали, получили своё. Сытый и довольный жизнью человек скулить-орать- беспокоиться по пустякам не будет. У них не так, значит не устраивает их новая Родина несмотря на присутствие так милых их сердцу ЛГБТ,  и прочих &quot;благ цивилизации&quot;!)))  Благодаря себе и только себе они потеряли все блага от РФ и теперь злятся, что нет им пути обратно, слишком много в бывшую Родину дерьма накидали. А не плюй в колодец..., однако!
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1 д.
ИП
Ирина Петрова
А чего вы хотели от предателя,он же дерьмо старое..
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16 час.

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