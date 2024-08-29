Макаревич* оправдал вторжение ВСУ в Курскую область и получил жёсткую "ответку": "Поганец!"

ИИ

Иван Иваныч

"Чего ж так Россия им покоя не даёт?"- так всё, что они когда-либо имели или имеют связано с их жизнью в России, всю славу, все материальные блага они получили благодаря РФ и только в России. Зазвездились, решили жить "цивилизованно" в странах с ЛГБТ. Уехали, получили своё. Сытый и довольный жизнью человек скулить-орать- беспокоиться по пустякам не будет. У них не так, значит не устраивает их новая Родина несмотря на присутствие так милых их сердцу ЛГБТ, и прочих "благ цивилизации"!))) Благодаря себе и только себе они потеряли все блага от РФ и теперь злятся, что нет им пути обратно, слишком много в бывшую Родину дерьма накидали. А не плюй в колодец..., однако!