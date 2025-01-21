Захарова увидела в помиловании Байдена аналогию с анекдотом про измену невесты

Мария Захарова осудила помилование Джо Байденом членов своей семьи, назвав его "самообличительным". В последний день своего президентства Байден помиловал несколько членов своей семьи, что вызвало критику как в России, так и в США.
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