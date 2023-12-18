Экс-глава МО Британии указал на ошибку Нетаньяху в конфликте с Палестиной

Тактика премьера Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать конфликт с Палестиной еще 50 лет, заявил бывший глава министерства обороны (МО) Великобритании Бен Уоллес, об этом сообщает газета Telegraph 18 декабря.
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