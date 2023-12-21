Актёра Сергея Никоненко возмутило награждение Орбакайте в Москве

Чествование певицы Кристины Орбакайте в России Никоненко счел неуместным.Вручать музыкальные награды нужно не Кристине Орбакайте, а другим исполнителям, которые остались в России и заняли ясную гражданскую позицию.
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