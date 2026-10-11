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В Севастополе откроют творческий сезон и устроят праздник в этностиле

В Севастополе откроют творческий сезон и устроят праздник в этностиле

18 октября Дворец культуры рыбаков в Севастополе откроет свой 47-й творческий сезон, устроив праздник в русских народных традициях.

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