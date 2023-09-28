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Коммунистическая премия на золото в Китае

Коммунистическая премия на золото в Китае

Население и компании в Китае пытаются сохранить накопления от обесценивания из-за падающего юаня. Популярные ранее вложения в недвижимость теперь неактуальны, когда ведущие застройщики под угрозой, а Коммунистическая партия контролирует и ограничивает переводы за рубеж и обмены на доллары.

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