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Ученые: высокий рост увеличивает риск некоторых видов рака

Ученые: высокий рост увеличивает риск некоторых видов рака

Причина кроется в увеличенном количестве клеток. и гормоне ИФР-1.Австралийские ученые из Университета Квинсленда обнаружили связь между высоким ростом и повышенным риском развития определенных видов рака.

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